Stand: 24.10.2024 14:21 Uhr Zeugen nach versuchtem Tötungsdelikt in Wedel gesucht

Die Polizei hat neue Erkenntnisse zu einem versuchten Tötungsdelikt in Wedel (Kreis Pinneberg). Dort soll ein 29-Jähriger seine 25-jährige Freundin lebensbedrohlich verletzt haben. Der Mann wurde am Dienstag festgenommen. Jetzt teilten Staatsanwaltschaft und Kripo mit, dass sich die Frau vor der Tat in der Flamingo Bar an der Bahnhofstraße in Wedel aufgehalten haben soll. Die Verletzte war ganz in der Nähe gefunden worden und ist weiterhin im Krankenhaus. Jetzt werden Zeugen gesucht, die vom 13. auf den 14. Oktober in der Bar waren.

