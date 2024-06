Stand: 04.06.2024 16:13 Uhr Zeugen nach Autounfall in Lübeck gesucht

Nach einem Autounfall in Lübeck mit erheblichen Sachschaden werden Zeugen gesucht. Wie die Polizei mitteilte, gab es bereits am vergangenen Freitag einen Unfallschaden an einem parkenden Kleinwagen in der Posener Straße, der mutmaßlich durch einen Lkw oder dessen Ladung verursacht wurde. Unter anderem war die Heckscheibe des Fahrzeugs zerborsten, das Dach links eingedrückt und zerschrammt. Die Polizei bittet daher vor allem den Verursacher, sich zu melden.

