Zahl der Geburten in SH 2023 um acht Prozent gesunken

In Schleswig-Holstein sind im vergangenen Jahr wieder weniger Kinder auf die Welt gekommen als im Jahr davor. Wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat, ist die Geburtenrate in Schleswig-Holstein um acht Prozent gesunken - auf rund 1,3 Kinder pro Frau. Auch in den ersten vier Monaten dieses Jahres erkennen die Statistiker einen weiteren Rückgang der Geburten. Das durchschnittliche Alter von Müttern bei der Geburt ihres ersten Kindes lag deutschlandweit bei 30,3 Jahren, Väter waren 33,2 Jahre alt - das ist etwas jünger als in den Jahren zuvor.

