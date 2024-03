Stand: 20.03.2024 10:08 Uhr Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Mölln

In Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es in der Nacht zu Mittwoch in einer Wohnung gebrannt. Helfer der Feuerwehr fanden dort nach eigenen Angaben eine verletzte Frau. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, weil sie zu viel Rauch eingeatmet hatte. Eine weitere Person nahmen die Rettungskräfte mit, um sie zu untersuchen. Wie es zu dem Feuer in dem Mehrfamilienhaus am Stadtseewerder kommen konnte, ist bislang unklar.

