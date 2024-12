Stand: 06.12.2024 09:48 Uhr Wohnhaus von Günter Grass soll Veranstaltungsstätte werden

Das ehemalige Wohnhaus von Günter Grass in Behlendorf im Kreis Herzogtum Lauenburg soll zur Veranstaltungsstätte werden. Eine Machbarkeitsstudie laufe schon, so der Museumsleiter des Günther-Grass-Hauses in Lübeck, Jörg-Philipp Thomsa. "Es soll ein Ort der Inspiration, des Zu-sich-findens, des Runterkommens in einer wunderbaren Naturlandschaft sein." Das Haus in Behlendorf könnte außerdem zu Fortbildungszwecken genutzt werden, als Veranstaltungsort für Schulen oder auch für Konzerte des SHMF, meint Thomsa. Ein Ankauf bis 2026 sollte geschafft werden, das sei ein Auftrag des Testaments von Günter Grass. Jetzt müsse geprüft werden, was machbar ist und was nicht.

