Stand: 24.09.2024 15:58 Uhr Wird Teil der Kaltenkirchener Innenstadt zur Fußgängerzone?

Die Stadtvertretung von Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) stimmt am Dienstagabend darüber ab, ob ein Teil der Innenstadt zur Fußgängerzone wird. Zur Abstimmung steht eine Umwidmung im Bereich der Holstenstraße. Thies Rickert, der Vorsitzende des Bau- und Planungsausschusses, erhofft sich so eine Belebung der Innenstadt. Neue Cafés, Geschäfte oder Ähnliches sollen mehr Menschen zu einem Bummel in die Innenstadt locken. Rickert sagte NDR Schleswig-Holstein, er sei optimistisch, dass der Antrag eine Mehrheit finden wird.

