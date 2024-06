Stand: 11.06.2024 16:15 Uhr Wilster Au durch Diesel verunreinigt

Am Montag hat die freiwillige Feuerwehr Wilster (Kreis Steinburg) bei einer Löschübung eine Gewässerverunreinigung auf der Wilster Au entdeckt. Es handelte sich dabei um Dieselkraftstoff, der aus einem Abflussrohr von Land in die Wilster Au gelangt war. Die Feuerwehr sicherte daraufhin den Gefahrenbereich mit Ölauffangschlängeln ab. Der Umfang der verunreinigten Fläche erstreckte sich fleckenartig auf etwa 100 Quadratmeter. Nach Einschätzung der Feuerwehr schwammen etwa fünf Liter Diesel auf der Wasseroberfläche. Der Verursacher ist bislang ungeklärt. Die untere Wasserbehörde sowie die Staatsanwaltschaft ordneten keine weiteren Maßnahmen an. Die Ermittlungen dauern an.

