Wieder Schockanrufe und Telefonbetrug in der Region Kiel

Ein 98-jähriger Mann aus Kiel ist Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Laut den Ermittlern wurde der Mann am Dienstag von einem vermeintlichen Polizisten per Telefon darüber informiert, dass seine Tochter die Versursacherin eines schweren Verkehrsunfalls gewesen sei. Da die Tochter aktuell im Gefängnis sitze, könne sie nur gegen eine Kaution von 120.000 Euro freigelassen werden, sagte der vermeintliche Polizist. Da der 98-Jährige Mann nicht so viel Bargeld hatte, übergab er kurze Zeit später einer Frau Schmuck und Wertgegenstände in der Nähe seiner Wohnung. In den vergangenen Wochen ist es immer wieder zu Schockanrufen in Kiel und Plön gekommen.

