Stand: 30.07.2024 17:23 Uhr Wetterbilanz für Juli: SH kühlstes Bundesland

Schleswig-Holstein ist in der Wetterstatistik für den Juli in einem Punkt einzigartig: In keinem Bundesland war es so kühl wie in Schleswig-Holstein. Im Schnitt lag die Temperatur bei 17,5 Grad. Verglichen mit den Jahren von 1960er bis 1990 ist das 1,2 Grad wärmer. Mit 87 Litern pro Quadratmeter hat es im Land etwas mehr geregnet als im Vergleichszeitraum. Doch es gab auch mehr Sonnenstunden: Sie schien in Schleswig-Holstein im Juli insgesamt 231 Stunden - und damit knapp 20 Stunden länger als im Durchschnitt des Vergleichzeitraums.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.07.2024 | 17:00 Uhr