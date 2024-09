Stand: 30.09.2024 10:08 Uhr Wesselburen: Brahms-Preis an Kent Nagano verliehen

In Wesselburen (Kreis Dithmarschen) ist am Sonntagabend der Brahms-Preis an den Generalmusikdirektor des Staatsorchchesters Hamburg, Kent Nagano, verliehen worden. Zur Begründung hieß es von der Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein, Nagano habe sich mit Johannes Brahms in besonderer Weise auseinandergesetzt und neue Perspektiven auf das Werk des norddeutschen Komponisten geschaffen. Nagano sagte NDR Schleswig-Holstein: "Brahms ist wie Wetter im Norden: Es kann nicht immer leicht sein. Es ist immer in Bewegung und steht niemals still". Nagano kam zur Verleihung mit dem Hamburger Staatsorchester nach Wesselburen und spielte ein Konzert in der St. Bartholomäus-Kirche.

Großer Star in kleiner Stadt

Der Kirchenmusiker der Gemeinde, Gunnar Sundebo, zeigte sich bereits im Vorfeld erfreut, dass so ein großer Künstler den Weg in so eine kleine Stadt wie Wesselburen findet. Nagano sei einer der wenigen Preisträger, die sich in Wesselburen auch musikalisch präsentieren. Für Sundbo sei das ein Sechser im Lotto.

