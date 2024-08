Stand: 01.08.2024 09:47 Uhr Weniger Verstöße gegen Gurtpflicht in SH

Seit genau 40 Jahren gibt es ein Bußgeld für Verstöße gegen die Gurtpflicht im Auto. In Schleswig-Holstein ist die Zahl seitdem immer weiter zurückgegangen. Laut Landespolizei wurden 2011 noch 23.500 Fahrerinnen und Fahrer erwischt, im vergangenen Jahr waren es 8.500.

Polizei: Verkehrserziehung zeigt Wirkung

Das liegt laut Polizeisprecher Marcel Schmidt auch an der Verkehrserziehung in Schulen. "Und ich glaube auch die gesellschaftliche Entwicklung hat sich da positiv entwickelt. Man achtet darauf, dass die Mitfahrer angeschnallt sind. Hilfreich war sicherlich auch, dass heutzutage die Fahrzeuge Warnhinweise geben, die einem deutlich machen, dass etwas nicht in Ordnung ist."

Wer unangeschnallt unterwegs ist, zahlt mindestens 30 Euro. Einen Punkt in Flensburg gibt es erst, wenn mindestens ein oder mehrere Kinder unangeschnallt und ohne Kindersitz im Auto sitzen.

