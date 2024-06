Stand: 04.06.2024 15:59 Uhr Weniger Grippefälle in Schleswig-Holstein

In der vergangenen Grippe-Saison hat es in Schleswig-Holstein weniger Erkrankungen gegeben als in den Jahren vorher. Nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts wurden von Oktober bis Mitte Mai rund 4.770 Grippefälle gezählt. Das sind laut AOK NordWest etwa 25 Prozent weniger als in der vorherigen Saison. Damals sei die Zahl der Grippefälle besonders hoch gewesen, weil die Schutzmaßnahmen nach der Pandemie weggefallen seien, hieß es zur Begründung.

