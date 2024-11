Stand: 17.11.2024 15:11 Uhr Welt-Frühgeborenen-Tag: Aktionsnachmittag in Heide

Mit einem Aktionsnachmittag will das Perinatalzentrum der Westküstenkliniken (WKK) am Sonntag auf die Belange von Frühgeborenen hinweisen. Das teilt das WKK mit. Demnach wolle man außerdem auf die Bedeutung des Zentrums in Heide (Kreis Dithmarschen) für die Versorgung von Kindern und Schwangeren an der gesamten Westküste in Schleswig-Holstein aufmerksam machen. Denn verschärfte Strukturvorgaben des Gemeinsame Bundesausschusses (G-BA) gefährdeten den Bestand des Zentrums, so der Leiter des Perinatalzentrums, Reinhard Jensen.

Das Datum des Aktionsnachmittags ist mit Bedacht gewählt: Der 17. November ist Welt-Frühgeborenen-Tag. Rund um den Globus gibt es am Sonntag verschiedene Aktionen. So werden beispielsweise öffentliche Gebäude in lila angestrahlt - der Farbe des Aktionstages.

Weitere Informationen Geburtshilfe: Frühchen-Versorgung in SH steht auf der Kippe Künftig könnte es nur noch zwei Zentren für sehr unreif geborene Kinder geben. Das kann auch die Versorgung von Kindern insgesamt gefährden, wie das Klinikum Itzehoe zeigt. mehr

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 17.11.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen