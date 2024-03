Stand: 22.03.2024 16:52 Uhr Weiterhin Demos gegen Rechtsextremismus in Südholstein

/nachrichten/schleswig-holstein/kinderaufdemos104_v-contentxl.jpgAm Wochenende gehen in Südholstein wieder viele Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße, am Sonnabend zum Beispiel die "Omas gegen Rechts" in Ahrensburg (Kreis Stormarn). In Halstenbek (Kreis Pinneberg) veranstalten Fridays for Future eine Demo gegen Ausgrenzung. Und in Reinfeld (Kreis Stormarn) ruft die Interessengemeinschaft "Runder Tisch" gemeinsam mit allen Fraktionen dazu auf, für Demokratie und Vielfalt zusammenzustehen.

