Weiter Streit um geplantes Umspannwerk in Pöschendorf

Der Netzbetreiber Tennet will das Umspannwerk in Pöschendorf bauen. Man habe bereits einige Grundstücke für den Standort gekauft, so Unternehmensprecher Matthias Fischer. Der genaue Standort des Umspannwerkes stehe allerdings noch nicht fest. Die Bürgerinitiative in Pöschendorf befürchtet, dass das Umspannwerk zu nah an den Wohnhäusern liegen würde und hatte Tennet alternative Standorte vorgeschlagen. Die will das Unternehmen jetzt prüfen.

Die Gespräche mit der Bürgerinitiative seien bislang sehr sachlich gewesen, und man wolle auch in den kommenden Wochen mit den Vertretern der Bürgerinitiative sprechen, so Tennet- Sprecher Matthias Fischer. Die Bürgerinitiative hofft weiterhin auf eine Lösung und einen anderen Platz für das Umspannwerk. Wo das neue Umspannwerk schließlich stehen soll, will Tennet voraussichtlich im Herbst bekannt geben. 2029 soll es dann in Betrieb gehen.

