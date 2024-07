Stand: 31.07.2024 09:28 Uhr Wasser in Oelixdorf ist wieder keimfrei

Das Trinkwasser in Oelixdorf (Kreis Steinburg) ist wieder keimfrei. Bewohner müssen ihr Wasser nicht mehr abkochen. Das haben die Stadtwerke Steinburg mitgeteilt. Vergangenen Donnerstag waren bei Instandsetzungsarbeiten am Oelixdorfer Wassernetz sogenannte coliforme Bakterien entdeckt worden. Mitarbeitende der Stadtwerke haben den betroffenen Leitungsabschnitt des Netzes in den vergangenen Tagen mehrfach gründlich gespült und täglich neue Proben ausgewertet. Seit mehreren Tagen sind die Wasserproben durchweg keimfrei, deshalb hat das Gesundheitsamt das Abkochgebot wieder aufgehoben.

Bakterien können schwere Erkrankungen auslösen

Zu den coliformen Bakterien gehören auch Salmonellen. Sie können zu schweren Erkrankungen führen und sind ein Hinweis darauf, dass etwas mit der natürlichen Schutzfunktion des Wassers nicht stimmt. Bei einer erneuten Verunreinigung müssen Versorger wie die Stadtwerke umgehend handeln - zum Beispiel mit Spülungen der betroffenen Rohrleitungen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg