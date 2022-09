Warnstreik im privaten Busgewerbe geht weiter Stand: 19.09.2022 18:30 Uhr Die Fahrer privater Busunternehmen in Schleswig-Holstein setzen auch am Dienstag mit Schichtbeginn ihren Warnstreik fort. Vor allem auf dem Land bleiben viele Busse im Depot, so wie am Montag. Aufgerufen zu dem zweitägigen Streik hat die Gewerkschaft ver.di.

Wer am Montagfrüh mit dem Bus zur Arbeit oder in die Schule fahren wollte, kam meist nicht weit. Die meisten Busse fuhren nicht. Viele Berufstätige sowie Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein mussten sich um alternative Transportmöglichkeiten bemühen, mit dem Auto fahren oder Fahrgemeinschaften bilden. Denn etwa 1.900 Beschäftigte des privaten Busgewerbes streiken für eine bessere Bezahlung. Betroffen sind laut der Gewerkschaft ver.di landesweit etwa 90 Betriebe, die überwiegend den Linienverkehr auf dem Land übernehmen.

Ver.di erhöht den Druck: Demonstration am Dienstag

Laut ver.di wird es am Dienstag nochmal genauso wie am Montag. "Da geht im ganzen Land fast überall gar nichts", sagte ein Gewerkschaftssprecher. Die Beschäftigten der privaten Busunternehmen wollen am Dienstagvormittag ab 10 Uhr durch die Kieler Innenstadt ziehen und auf ihre Forderungen aufmerksam machen. Die Gewerkschaft rechnet mit etwa 700 Demonstranten. Nur die Busse der kommunalen Anbieter in Flensburg, Kiel, Neumünster und Lübeck fahren regulär.

Bereits Anfang September stand der private Busverkehr im Land für zwei Tage still. Nach Angaben eines ver.di-Sprechers hatte die Arbeitgeberseite bei einer Verhandlung am vergangenen Mittwoch kein neues Angebot vorgelegt. Deshalb der erneute Streik.

Die Forderung: 1,95 Euro pro Stunde mehr

Ver.di fordert, dass die Arbeitgeber den Stundenlohn um 1,95 Euro erhöhen. Die Arbeitgeber bieten für dieses Jahr 8,5 Prozent mehr an. Was das bedeutet, kann man anhand eines Beispiels deutlich machen: Der aktuelle Einstiegs-Tariflohn für einen Busfahrer im privaten Busgewerbe liegt laut ver.di bei 15,99 Euro pro Stunde. Die Gewerkschaft fordert 1,95 Euro mehr - das entspricht einer Erhöhung von 12,2 Prozent. Fahrer, die schon länger dabei sind, bekommen etwas mehr Geld, da würde die prozentuale Erhöhung etwas geringer ausfallen. Die Arbeitgeber würden, Stand jetzt, aber nur 8,5 Prozent mehr zahlen.

Ver.di will zudem eine Tariflaufzeit von zwölf Monaten, die Arbeitgeber für 30 Monate. Sie bieten deshalb neben einer Einmalzahlung von 300 Euro eine weitere Erhöhung zum 1.Oktober um 3,5 Prozent und eine Erhöhung von zwei Prozent zum Oktober nächsten Jahres an.

Arbeitgeber haben kein Verständnis für Streik

Der Omnibus Verband Nord (OVN), der den Tarifvertrag für die etwa 90 privaten Busunternehmen in Schleswig-Holstein aushandelt, hatte im Vorfeld mit Unverständnis auf die Ankündigung des Warnstreiks reagiert. Die Situation sei durch hohe Inflation und die Kraftstoff- und Energiepreisentwicklung schon kompliziert genug. Er vermisse Kompromissbereitschaft von Seiten der Gewerkschaft, sagte OVN-Verhandlungsführer Klaus Schmidt. Die Arbeitgeberseite habe auch deshalb kein neues Angebot unterbreitet, weil ver.di es ohnehin abgelehnt hätte. Zuvor hatte der OVN eine deutlich geringere Lohnanpassung angeboten.

Am 10. Oktober wollen beide Seiten wieder miteinander verhandeln.

