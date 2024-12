Stand: 18.12.2024 09:39 Uhr Warnstreik bei der Müllabfuhr Remondis

Die Warnstreiks in der Müllentsorgung bei Remondis gehen am Mittwoch (18.12) weiter. Auch Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) und Flensburg sind betroffen. Grund ist ein Tarifkonflikt mit dem Unternehmensverband Logistik Schleswig-Holstein. Laut ver.di Nord verfolgt das Unternehmen eine Billiglohnpolitik. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 8,5 Prozent mehr Lohn. Der nächste Verhandlungstermin ist am 20. Januar. Bis dahin kann es auch über die Weihnachtstage zu weiteren Streiks kommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Kreis Schleswig-Flensburg