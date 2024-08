Stand: 14.08.2024 08:58 Uhr Warnstreik bei VW- und Audi-Autohäusern in Lübeck

Die IG Metall hat die Beschäftigten der VW- und Audi-Autohäuser in Lübeck am Vormittag zum Warnstreik aufgerufen. Beide Betriebe gehören zur Senger Gruppe. Die Gewerkschaft fordert neue Tarifverträge für die Angestellten, doch der Arbeitgeber zeigt sich laut IG Metall bisher nicht verhandlungsbereit. In den vergangenen Wochen hatten bereits mehrere Warnstreiks stattgefunden. Rund 200 Beschäftigte sollen für zwei Stunden ihre Arbeit niederlegen. Sollte die Geschäftsführung weiter auf stur schalten, sind laut Gewerkschaft weitere Streiks geplant.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck