Wanderup: Tausende Besucher im Weihnachtsdorf erwartet

In Wanderup (Kreis Schleswig-Flensburg) öffnet am Freitagabend das traditionelle Weihnachtsdorf. Bis Sonntag werden Tausende Besucher in Wanderup erwartet. Schirmherr ist in diesem Jahr der Comiczeichner Rötger Feldmann alias Brösel. Auch in diesem Jahr gehen die Einnahmen des Weihnachtsdorfes wieder an Kinderhospize in Schleswig-Holstein.

