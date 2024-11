Stand: 19.11.2024 16:17 Uhr Wahlhelfer für Heide und Itzehoe gesucht

Für die vorgezogene Bundestagswahl im Februar fehlen an der Westküste noch Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. In Heide (Kreis Dithmarschen) sollen nach Angaben der Stadtverwaltung 160 Helfende am Wahltag in den 14 Wahllokalen der Stadt eingesetzt werden - einige werden noch gesucht. Dort sowie in Itzehoe (Kreis Steinburg) gebe es aber viele Stammhelferinnen- und helfer geben, die zunächst abgefragt werden, heißt es. Besondere Vorkenntnisse brauchen die Freiwilligen nicht, so die Heider Stadtverwaltung. Voraussetzungen seien lediglich ein Mindestalter von 18 Jahren sowie ein Wohnsitz in Deutschland.

