Stand: 07.06.2024 10:09 Uhr Wahlen in Südholstein - Junior-Wahl in Wedel

Am Wochenende steht in Barsbüttel (Kreis Stormarn) die Bürgermeisterwahl an und in Wedel (Kreis Pinneberg) stimmen die Bürgerinnen und Bürger über die Abwahl ihres Bürgermeisters ab. Dazu kommt die Europawahl. In Wedel können die Schülerinnen und Schüler der Gebrüder-Humboldt-Schule bei der sogenannten Junior-Wahl für die Wahlen üben. Dafür bekommen sie eine Wahlbenachrichtigung, es gibt ein Wahllokal und Wahlvorstände werden gebildet. Wenn am Sonntagabend dann die Ergebnisse der offiziellen Europawahl bekannt gegeben werden, wird auch das Ergebnis der Junior-Wahl veröffentlicht.

