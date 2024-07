Stand: 02.07.2024 10:54 Uhr Vorsorge-Muffel: SHer gehen zu selten zur Gesundheitsvorsorge

Die Menschen in Schleswig-Holstein gehen zu selten zur Gesundheitsvorsorge. Laut Krankenkasse Barmer waren im Jahr 2022 nur etwa knapp jede fünfte Frau und jeder sechste Mann beim Arzt, um einen Check-Up zu machen. Im Ländervergleich liegt der Norden auf dem vierten Platz.

Viele Krankheiten schleichen sich unbemerkt ins Leben, heißt es von der Krankenkasse Barmer. Deshalb sei Früherkennung von gesundheitlichen Risiken wichtig. Doch mit Beginn der Corona-Pandemie ist die Zahl der Vorsorge-Muffel immer größer geworden. Ein Gesundheits-CheckUp beim Hausarzt steht gesetzliche Versicherten ab 35 Jahren alle drei Jahre zu. Im Alter zwischen 18 und 34 Jahren gibt es einen einmaligen Anspruch. 2022 hat nur jeder 20. Mann das Angebot angenommen - und nur jede 13. Frau.

Ähnlich gering ist auch das Interesse an der Hautkrebsvorsorge. Laut Barmer haben in 2022 knapp 9 Prozent der Frauen und knapp 7 Prozent aller Männer untersuchen lassen. Auch das sei zu wenig, heißt es von der Krankenkasse. In Sachen Vorsorge, sei noch viel Luft nach oben, so ein Sprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.07.2024 | 11:00 Uhr