Stand: 08.10.2024 15:38 Uhr Vier-Tage-Woche für Flensburger Busfahrerinnen und Busfahrer

Die Aktiv Bus Flensburg GmbH führt zum Jahreswechsel ein neues Schichtsystem für Busfahrerinnen und Busfahrer ein. In dem ÖPNV-Betrieb muss dann im Regelfall niemand mehr als vier Tage am Stück hinter dem Lenkrad sitzen. Dabei folgen auf vier Tage Arbeit zwei freie Tage, danach kommen weitere drei Tage im Fahrdienst, diesen wiederum folgen zwei Tage Erholung. Aktiv-Bus-Geschäftsführer Paul Hemkentokrax will den Beruf so attraktiver machen. Die Herausforderung am neuen System ist laut Aktiv Bus, den ÖPNV-Betrieb trotzdem an 365 Tagen fast rund um die Uhr sicherzustellen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Öffentlicher Nahverkehr