Stand: 15.10.2024 16:26 Uhr Vier Menschen aus SH erhalten Bundesverdienstkreuz

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Dienstag in Kiel vier Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt: Antje Feldtmann-Korn aus Kiel, Christian Lantau aus Laboe (Kreis Plön), Professor Klaus Pannen aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) sowie Throsten Ebken aus Itzehoe (Kreis Steinburg). Das teilte das Land auf seiner Webseite mit.

So wird Thorsten Epken für seine Arbeit als Unternehmer in der Landbautechnik gewürdigt. Der 58-Jährige leitet als geschäftsführender Gesellschafter seit 14 Jahren das Familienunternehmen Meifort in Dägeling mit fünf Standorten.

Klaus Pannen erhält den Orden zum Beispiel, weil er er den Verein zur Förderung des Stadttheaters Elmshorn gegründet und mit einer Großspende die Sanierung ermöglicht hat. Außerdem setzt er sich für die Bereiche Bildung und Erziehung in der Stadt ein und ermöglichte die Restaurierung des Traditionsseglers Gloria. Der Elmshorner sagt, das er mit seinem Engagement der Gesellschaft etwas zurückgeben will.

