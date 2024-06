Stand: 24.06.2024 15:29 Uhr Viele Heuler nach Schlechtwetterlage

Am vergangenen Wochenende sind an der Westküste besonders viele Heuler geborgen worden. Bei Schlechtwetterlagen mit starkem Wind kommt es vor, dass Jungtiere von ihren Müttern getrennt werden. Karlheinz Kolle, Seehundjäger aus Büsum (Kreis Dithmarschen) hatte alle Hände voll zu tun. "Vorgestern war ein Tag, da habe ich 12 Seehunde in die Seehundstation in Friedrichskoog eingeliefert." Nach Angaben einer Sprecherin sind hier bereits 150 Jungtiere angekommen. Jedes Jahr nimmt die Station etwa 200 Tiere auf und versorgt sie. Nach vier bis sechs Wochen wildern die Mitarbeitenden in Friedrichskoog die Tiere wieder aus.

