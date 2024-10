Stand: 06.10.2024 17:23 Uhr Viel zu tun für Retter der DGzRS

Weil es an Bord ihrer Motorjacht stark rauchte, hat eine Familie am Sonnabend etwa 1,5 Seemeilen vor Wendtorf auf der Kieler Förde den Notruf gewählt. Das Seenotrettungsboot "Jürgen Horst" der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) fuhr hinaus, ein Seenotretter unterstützte den Skipper - und stellte fest, dass nur eine Kühlwasserleitung geplatzt war. Begleitet von einem weiteren Boot konnte der Havarist den Hafen anlaufen. Die Mutter und die beiden etwa fünf und acht Jahre alten Kinder waren zuvor auf die "Jürgen Horst" umgestiegen.

Außerdem schleppte die "Jürgen Horst" am Sonnabendabend ein havariertes Boot von einer Segelregatta samt Besatzung in den Kieler Hafen. Bereits am Freitag hatten Seenotretter der Station Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ein herrenloses Segelboot abgeschleppt. Der über Bord gegangene Skipper war zuvor von einer anderen Jacht gerettet worden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde Kiel