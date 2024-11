Stand: 26.11.2024 10:51 Uhr VfB Lübeck trifft beim Hallenmasters auf Holstein Kiel II

Der VfB Lübeck spielt in der Vorrunde des Hallenmasters vom Schleswig-Holsteinischen Fußballverband gegen die zweite Mannschaft von Erzrivale Holstein Kiel. DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte die beiden Gruppen am Montag in Malente (Kreis Ostholstein) ausgelost. Die Lübecker treffen in der Vorrunde außerdem auf Weiche Flensburg und den Heider SV. VfB-Co-Trainer Pierre Becken sagte NDR Schleswig-Holstein, es sei "eine richtig interessante Gruppe, eine schwere Gruppe auch." Das Hallenmasters findet am 11. Januar in der Kieler Arena statt und ist bereits ausverkauft.

