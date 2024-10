Stand: 12.10.2024 11:03 Uhr VfB Lübeck gewinnt gegen Kickers Emden

Am Freitag ist in der Fußball-Regionalliga Nord der VfB Lübeck auf die Kickers Emden getroffen. Mit einem frühen Tor von John Xaver Posselt in der 12. Minute gingen die Lübecker in Führung. Zur Halbzeit stand es dann 2:0. Kurz nach der Halbzeit konnte der zweifache Torschütze Manuel Farrona Pulido (32. und 47. Minute) den Vorsprung auf drei Tore ausweiten. Bis zur 83. Minute konnte der VfB seinen Vorsprung halten. Das Spiel endete 3:1. Damit rückt Lübeck auf den 10. Tabellenplatz.

