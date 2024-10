Stand: 18.10.2024 21:31 Uhr VfB Lübeck feiert Auswärtssieg

In der Fußball-Regionalliga Nord hat der VfB Lübeck am Freitagabend auswärts gegen TuS BW Lohne mit 3:1 gewonnen. Zwei Lübecker Tore erzielte Bukusu, das dritte Wulf. In der Tabelle verbesserte sich der VfB auf Rang neun.

