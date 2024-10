Stand: 23.10.2024 14:44 Uhr Versuchte Tötung in Wedel - Polizei nimmt Freund fest

Die Polizei hat einen Tatverdächigen festgenommen. Hintergrund ist ein Vorfall vom 14. Oktober. Damals war eine 25-Jährige in Wedel (Kreis Pinneberg) vor einer Apotheke in der Bahnhofstraße schwerverletzt gefunden wurde. Nach Ermittlungen der Itzehoer Mordkommission (Kreis Steinburg) handelt es sich dabei um den 29 Jahre alten Freund des Opfers. Bisher hat der Mann keine Angaben zur Tat oder der Frau gemacht. Die 25-Jährige wird noch immer in einem Krankenhaus in Hamburg behandelt, ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Eine Passantin hatte die Schwerverletzte gefunden und den Notarzt alarmiert. Die 25-Jährige wird noch immer in einem Krankenhaus in Hamburg behandelt, ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg