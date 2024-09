Stand: 09.09.2024 16:10 Uhr Vermisster Mann tot aus Großensee geborgen

Ein 72 Jahre alter Mann aus dem Kreis Stormarn ist am Wochenende tot aus dem Großensee geborgen worden. Der Mann sei seit Donnerstag vermisst worden, teilte die Polizei mit. Seitdem hätten Helfer und Rettungskräfte nach ihm gesucht. Am Ufer einer Badebucht hatte die Polizei zunächst das Auto und persönliche Gegenstände gefunden. Die Ermittler vermuten, dass der Mann im See baden gegangen und dabei ertrunken sein könnte.

Spürhunde entdeckten den Toten

Nachdem erste Suchmaßnahmen am Donnerstag erfolglos geblieben waren, setzten die Behörden die Suche nach dem Mann mit Leichenspürhunden fort. Diese hätten dann angeschlagen, teilte die Polizei weiter mit. Taucher der Polizei Hamburg bargen den 72-Jährigen schließlich aus dem Wasser. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus. Hinweise auf Fremdverschulden oder Suizid lägen nicht vor, sagte eine Polizeisprecherin.

