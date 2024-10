Stand: 18.10.2024 16:33 Uhr Vermisste 14-Jährige wieder da

Ein Urlauber-Ehepaar hatte Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr bei der Polizei in Meldorf (Kreis Dithmarschen) eine Vermisstenanzeige wegen ihrer Tochter aufgegeben. Eine entsprechende Fahndung ging an alle Streifenwagen im Raum Dithmarschen und Pinneberg. Dann konnte über das Handy festgestellt werden, dass die vermisste 14-Jährige in einem Zug saß. Die Bundespolizei wurde um Mithilfe gebeten und deren Beamte stiegen in Elmshorn in den Zug in Richtung Hamburg. Aufgrund der Personenbeschreibung entdeckten sie das gesuchte Mädchen und nahmen sie mit zur Wache in Elmshorn und informierten die Eltern. Die machten sich sofort auf den Weg Richtung Elmshorn. Dort konnte die Vermisste an die glücklichen Eltern übergeben werden, nur wenige Stunden nachdem sie die Anzeige aufgeben hatten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen