Verkehrskontrolle auf der A1: 103 Tauben im Auto gefunden

Auf der A1 am Rastplatz Ohlendiek (Kreis Stormarn) hat die Polizei bereits in der vergangenen Woche einen Autofahrer kontrolliert. Im Kofferraum und auf der umgeklappten Rückbank transportierte der Mann mehrere große Holzkisten, in denen 103 Brieftauben saßen. Die hatte der Mann laut Polizei kurz davor gekauft. Da er mit dem Transport gegen das Tiergesundheitsgesetz verstoßen hat, durfte er mit den Tieren nicht weiterfahren. Stattdessen seien die Tiere in Absprache mit dem Veterinäramt des Kreises zurück zum Verkäufer gebracht worden.

