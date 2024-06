Stand: 25.06.2024 10:53 Uhr Verdächtiger nach Tankstellenraub in Flensburg gefasst

Nach dem Überfall auf eine Tankstelle in der Husumer Straße in Flensburg am Sonntag hat die Polizei einen 34-jährigen Mann festgenommen. Seit Montag sitzt er in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Ermittler gab der Täter vor, zunächst nur die Toilette der Tankstelle benutzen zu wollen. Unter einem Vorwand lockte er dann den Kassierer dorthin, zückte eine Stichwaffe und forderte Bargeld. Anschließend schloss der Mann den Mitarbeiter in der Toilette ein und stahl aus der Kasse Geld im dreistelligen Bereich. Auch Zigaretten für mehrere hundert Euro nahm er mit. Eineinhalb Stunden später trafen die Fahnder den 34-Jährigen in einer Spielothek im Flensburger Umland an und nahmen ihn vorläufig fest.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.06.2024 | 08:30 Uhr