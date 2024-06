Stand: 17.06.2024 16:32 Uhr Verdacht des versuchten Mordes in Lübeck

In Lübeck wurde ein 33 Jahre alter Mann wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen. Er soll am Freitag einen Brandsatz in eine Wohnung im Stadtteil St. Lorenz geworfen haben, so die Polizei. Verletzt wurde niemand. Der Brand konnte durch den Bewohner selbst gelöscht werden. Motiv und Hintergrund der Tat sind noch unklar.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.06.2024 | 16:30 Uhr