Stand: 22.11.2024 16:14 Uhr Veranstaltungen gegen Gewalt an Frauen im Lauenburgischen

Am Wochenende finden im Kreis Herzogtum Lauenburg mehrere Veranstaltungen gegen Gewalt an Frauen statt. Am Samstagabend (23.11.) stellt Asha Hedayati im Burgtheater in Ratzeburg ihr Buch "Die stille Gewalt" vor. Die Lesung wird von einer Diskussion begleitet, in der es um die Frage geht, wie der Staat Frauen im Stich lässt, erklärt Hilke Ramm vom Landfrauenverein Ratzeburg. Zudem werden in Lübeck und dem Kreis Ostholstein Gebäude im Rahmen des "Orange Days" in Orange angestrahlt, um auf die verschiedenen Formen von Gewalt aufmerksam zu machen. Am Montag folgt eine Demo zum "Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen" in Lübeck.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.11.2024 | 16:30 Uhr