Kiel: Vater und Söhne verletzen zwei Männer mit Messer

Nach einem Messerangriff in Kiel-Gaarden am Freitagnachmittag hat die Polizei einen Mann und seine beiden Söhne festgenommen. Laut Polizei hat der 55-Jährige und seine 16- und 27-Jahre alten Söhne zwei Männer mit einem Messer angegriffen und verletzt. Eines der Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Laut Polizei ist die Person wieder außer Lebensgefahr. Beide Verletzten sind zur Zeit noch im Krankenhaus. Spezialkräfte der Polizei nahmen die Tatverdächtigen noch in der Nacht in Laboe (Kreis Plön) fest.

Nach Angaben der Polizei kannten sich die fünf Männer untereinander. Daher sei es möglich, dass private gründe die Tat ausgelöst hätten, so die Ermittler. Der Vater befindet sich aktuell in Untersuchungshaft. Seine Söhne wurden unter Auflagen frei gelassen. Gegen alle drei wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

