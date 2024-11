Stand: 19.11.2024 09:08 Uhr VR Bank in SH plant Fusion: Keine Kündigungen oder Schließungen

Die Volksbank Raiffeisenbanken Schleswig-Mittelholstein und Westküste wollen fusionieren. Das haben die beiden Banken am Montag bekannt gegeben. Die fusionierte Bank wäre dann laut einem Sprecher die zweitgrößte Genossenschaftsbank im Land mit 135.000 Kundinnen und Kunden sowie 600 Mitarbeitenden. Standorte sollen unter anderem in Rendsburg, Aukrug und Osterrönfeld (alle Kreis Rendsburg-Eckernförde) sein.

Die Fusion sei unter anderem nötig, weil in den kommenden Jahren einige Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, so der Sprecher. Betriebsbedingte Kündigungen und Filialschließungen wird es laut der Banken aufgrund der Fusion nicht geben. Die Verhandlungen sollen bis zum Sommer abgeschlossen sein. Dann entscheiden die Eigentümer der beiden Banken über die Fusion.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde