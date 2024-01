Urteil wegen 87-fachen Kindesmissbrauchs - 14 Jahre Haft Stand: 31.01.2024 12:27 Uhr Das Landgericht Itzehoe hat einen 48 Jahre alten Mann aus Tornesch heute unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Mädchens schuldig gesprochen. Er muss für 14 Jahre in Haft - mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Die Richter am Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) verurteilten den 48 Jahre alten Mann wegen Vergewaltigung, sexuellen Missbrauchs Schutzbefohlener und der Herstellung und dem Besitz von Videos und Fotos, auf denen sexuelle Handlungen mit Kindern gezeigt werden. Der Vorwurf der Anklage lautete: Der Mann soll ein Mädchen in 87 Fällen schwer sexuell missbraucht haben, in einem Fall auch ein weiteres Mädchen. Neun Zeugen waren im Laufe des Prozesses gehört worden, ein Sachverständiger hatte ein psychologisches Gutachten vorgelegt.

Missbrauch vom dritten bis zum neunten Lebensjahr

Der Angeklagte hatte die Mutter des Opfers in einer Mutter-Kind-Kur kennengelernt und sich mit ihr angefreundet. So schilderte es Staatsanwältin Anita Kuhr während des Prozesses in der 26-seitigen Anklageschrift. Die Mutter hatte ihm offenbar ihre Tochter immer wieder anvertraut. Der Missbrauch im Fall des Mädchens begann demnach 2014, erklärte Staatsanwältin Anita Kuhr: "Der Tatzeitraum zieht sich dabei über mehrere Jahre hinweg und begann, als das Kind drei Jahre alt war bis zu dessen neunten Lebensjahr." Der Missbrauch fand wohl vor allem in der Wohnung des Angeklagten statt.

Mütter traten als Nebenklägerinnen auf

Die Beweislage war eindeutig, da der Angeklagte von seinen Taten Fotos und Videos gemacht hat. Die Staatsanwältin schilderte dem Gericht auch Taten, bei denen der 48-Jährige das Kind vergewaltigt hat. In einem Fall ist auch ein weiteres Kind betroffen. Die Mütter der Kinder traten im Verfahren als Nebenklägerinnen auf.

Als Beamte die Wohnung des Angeklagten am 7. Februar 2023 durchsuchten, fanden sie nach Polizeiangaben neben den selbst hergestellten Bildern und Videos etwa 300.000 weitere Dateien mit Videos und Fotos, auf denen sexuelle Handlungen mit Kindern gezeigt werden.

