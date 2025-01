Stand: 19.01.2025 15:18 Uhr Unterkühlung: Kanufahrer fallen in Elbe bei Geesthacht

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat die Feuerwehr am Sonntagmittag nach einem Unfall auf der Elbe drei Menschen wegen Unterkühlung versorgt. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren die Erwachsenen im Wasser an der Elbuferstraße aus einem Kanu herausgefallen. Sie schafften es, selbstständig an Land zu schwimmen. Mehrere Einsatzkräfte versorgten die Kanufahrer mit Wärmedecken.

