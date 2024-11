Stand: 04.11.2024 15:51 Uhr Universität Lübeck bekommt neue Präsidentin oder Präsidenten

Die Universität Lübeck bekommt eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten. Am Mittwoch kommt der Senat im Audimax, also im größten Hörsaal der Uni, zur Wahl zusammen. Zwei Kandidaten wurden dem Senat zur Wahl vorgeschlagen. Diese werden sich im öffentlichen Teil der Sitzung vorstellen, anschließend findet die Wahl im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung statt. Für Hochschulmitglieder besteht die Möglichkeit, an der Wahlsitzung teilzunehmen. Wer die Kandidaten sind, will die Universität erst am Mittwochmittag bekannt geben.

