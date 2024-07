Stand: 01.07.2024 09:17 Uhr Unfallserie in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Ostholstein

Im Kreis Herzogtum Lauenburg hat es auf der B207 gleich zwei Autounfälle innerhalb weniger Minuten gegeben. Laut Polizei ist am Sonntagnachmittag ein Pkw in Höhe Fredeburger Wald von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Ebenso leicht verletzt wurde eine Fahrerin die in Breitenfelde kurz danach mit ihrem Wagen im Graben landete. Sie kam in ein Krankenhaus. Ebenfalls am Sonntag kam es in Eutin, im Kreis Ostholstein zu einem Verkehrsunfall. Zwei Autos sind ineinander gekracht, dabei sind fünf Menschen verletzt worden. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei im Einsatz. Drei der fünf Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

