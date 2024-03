Stand: 23.03.2024 17:00 Uhr Unfall mit fünf Autos auf der A23

Nach einem Unfall auf der A23 zwischen Hohenfelde (Kreis Steinburg) und Horst/Elmshorn (Kreis Pinneberg) musste die Strecke in Fahrtrichtung Hamburg am Sonnabend für mehrere Stunden gesperrt werden. Drei Verletzte kamen ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei mitteilte. Insgesamt waren fünf Autos in den Unfall verwickelt. Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei am Nachmittag noch nichts sagen. Am Mittag hatte sich wahrscheinlich während eines Hagelschauers ein erster Unfall ereignet, der dann zu einem Folgeunfall geführt hatte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.03.2024 | 16:00 Uhr