Stand: 22.11.2024 09:45 Uhr Unfall in Ahrensburg - Frau schwer verletzt im Krankenhaus

In Ahrensburg (Kreis Stormarn) ist am Freitagmorgen eine Frau bei einem Unfall schwer verletzt worden. Beteiligt waren laut Polizei ein Müllfahrzeug, ein Kühltransporter und zwei Autos. Einem Polizeisprecher zufolge kann bei der verletzten Frau Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Der Unfall passierte auf dem verlängerten Ostring im Bereich einer Brücke. Nach Informationen der Polizei soll es in dem Bereich glatt gewesen sein - ob das aber auch die Unfallursache war, sei noch unklar, das müssten die Ermittlungen zeigen, hieß es. Im Ahrensburger Stadtgebiet gab es nach dem Unfall während des Berufsverkehrs viel Stau.

