Unfall auf der B199 bei Munkbrarup

An der B199-Kreuzung bei Munkbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) sind am Vormittag zwei Pkw kollidiert. Die Bundesstraße war bis in den Nachmittag gesperrt. Es gab mehrere Leichtverletzte, berichtet die Polizei. Eine Mutter konnte ihr Baby unbeschadet aus einem der Fahrzeuge befreien.

