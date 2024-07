Stand: 23.07.2024 10:36 Uhr Unfall auf der A7: Familie prallt mit Auto gegen Lkw

Auf der A7 bei Neumünster-Nord hat es am Dienstagmorgen einen Unfall mit mehreren Verletzten gegeben. Laut Polizei kam eine Familie mit ihrem Auto aus bisher ungeklärter Ursache gegen 6.30 Uhr nach rechts von dem Fahrstreifen ab und fuhr gegen einen Lkw. Bis etwa 8 Uhr war ein Fahrstreifen in Richtung Norden gesperrt. Der Verkehr hatte sich zwischenzeitlich auf etwa vier Kilometer gestaut. In dem Auto gab es mehrere Verletzte. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.07.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster