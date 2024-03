Stand: 25.03.2024 10:19 Uhr Unfall auf A7 bei Großenaspe - drei Verletzte

Bei einem Unfall auf der A7 in Höhe Großenaspe (Kreis Segeberg) sind in der Nacht zu Montag ein Mensch schwer und zwei weitere leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren auf dem Beschleunigungsstreifen der Auffahrt in Richtung Hamburg zwei Autos zusammengestoßen. Der Bereich wurde gut zwei Stunden lang gesperrt.

