Stand: 13.03.2024 15:52 Uhr Unbekannter überfällt Supermarkt in Oldenburg

In Oldenburg (Kreis Ostholstein) hat ein unbekannter Täter versucht, einen Supermarkt zu überfallen. Er hatte am Dienstagabend gegen 20 Uhr in einem Discounter am Voßberg eine Kassiererin aufgefordert, ihr Bargeld abzugeben. Als eine Kollegin kam, flüchtete der Mann ohne Beute. Die Kriminalpolizei Oldenburg ermittelt.

