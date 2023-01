Unbekannte schneiden Pony Teil der Mähne ab Stand: 17.01.2023 15:38 Uhr Dem Pony den Pony geschnitten - und jetzt von der Polizei gesucht: In Hoisdorf wird nach Unbekannten gefahndet, die auf einer Koppel einem Pferd ein Stück aus der Mähne rausfrisiert haben.

Offenbar haben sich Unbekannte irgendwann zwischen 19 Uhr am vergangenen Sonnabend und etwa 13 Uhr am darauffolgenden Sonntag auf eine Pferdekoppel in Hoisdorf im Kreis Stormarn geschlichen. Dort sind die Täter handgreiflich geworden - und haben einem Pony auf der Weide ein Stück aus der Mähne rausgeschnitten.

Polizei sucht nach Zeugen

Das Pferd trug sonst keinen Schaden davon, die Polizei sucht aber nach den Tätern. Wer Hinweise hat zu dem ungewöhnlichen Vorfall auf der Koppel des Pferdehofes im Göllmer Weg in Hoisdorf, kann sie der Polizei melden unter der Telefonnummer (04102) 456 50.

